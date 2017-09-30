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Украина
Закон об образовании сделает украинцев беднее, ненужнее и дешевле — Лукаш
Украина
Закон об образовании сделает украинцев беднее, ненужнее и дешевле — Лукаш
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    Закон об образовании сделает украинцев беднее, ненужнее и дешевле — Лукаш

    22:26  30 Сентября 2017
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    Закон об образовании сделает украинцев беднее, ненужнее и дешевле — Лукаш

    Киев, 30 сентября. Бывший народный депутат Украины Елена Лукаш прокомментировала новый закон Украины об образовании на своей странице в Facebook.

    По ее словам, новый закон сделает жителей Украины более бедными, провинциальными, ненужными и дешевыми. Политик отмечает также дискриминационный характер нормативного акта.

    «Очередной вредоносный, опасный и неконституционный шаг режима»,  — пишет Лукаш.

    Накануне Мария Захарова заявила, что новый закон Украины об образовании нарушает международные обязательства Киева.

    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #лукаш #закон об образовании
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