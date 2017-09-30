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Киев, 30 сентября. Бывший народный депутат Украины Елена Лукаш прокомментировала новый закон Украины об образовании на своей странице в Facebook.

По ее словам, новый закон сделает жителей Украины более бедными, провинциальными, ненужными и дешевыми. Политик отмечает также дискриминационный характер нормативного акта.

«Очередной вредоносный, опасный и неконституционный шаг режима», — пишет Лукаш.

Накануне Мария Захарова заявила, что новый закон Украины об образовании нарушает международные обязательства Киева.