«ВИМ-Авиа» до конца суток вывезет из Антальи 2 тыс. туристов

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Москва, 30 сентября. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» до конца суток вернет в Россию из турецкой Антальи около 2 тыс. туристов. Об этом в субботу рассказала пресс-служба министерства транспорта России.

«До 1 октября из Антальи останется вывезти порядка 1 тысячи 860 туристов «ВИМ-Авиа», — говорится в сообщении.

Всего же в субботу перевозчик совершит 22 рейса по внутренним и международным направлениям, перевезя суммарно 3 тыс. человек. В воскресенье самолеты «ВИМ-Авиа» совершат еще 20 рейсов, три из которых будут с вылетом из Антальи.

Напомним, что в понедельник авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении своей деятельности в связи с нехваткой средств. Минтранс РФ создал оперативный штаб по возвращению застрявших за границей российских туристов, подключив к решению проблемы ряд российских и зарубежных перевозчиков.