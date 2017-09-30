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Украина
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Общество
«ВИМ-Авиа» до конца суток вывезет из Антальи 2 тыс. туристов
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    «ВИМ-Авиа» до конца суток вывезет из Антальи 2 тыс. туристов

    21:58  30 Сентября 2017
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    «ВИМ-Авиа» до конца суток вывезет из Антальи 2 тыс. туристов

    Москва, 30 сентября. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» до конца суток вернет в Россию из турецкой Антальи около 2 тыс. туристов. Об этом в субботу рассказала пресс-служба министерства транспорта России.

    «До 1 октября из Антальи останется вывезти порядка 1 тысячи 860 туристов «ВИМ-Авиа», — говорится в сообщении.

    «ВИМ-Авиа» до конца суток вывезет из Антальи 2 тыс. туристов

    Всего же в субботу перевозчик совершит 22 рейса по внутренним и международным направлениям, перевезя суммарно 3 тыс. человек. В воскресенье самолеты «ВИМ-Авиа» совершат еще 20 рейсов, три из которых будут с вылетом из Антальи.

    Напомним, что в понедельник  авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении своей деятельности в связи с нехваткой средств. Минтранс РФ создал оперативный штаб по возвращению застрявших за границей российских туристов, подключив к решению проблемы ряд российских и зарубежных перевозчиков.  

    Автор: Геннадий Плющев
    #турция #туристы #анталья #рейсы #вим-авиа #возвращение
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