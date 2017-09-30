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Украина
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Снайпер «Охотник за игиловцами» погиб в бою в Ираке
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    Снайпер «Охотник за игиловцами» погиб в бою в Ираке

    21:42  30 Сентября 2017
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    Снайпер «Охотник за игиловцами» погиб в бою в Ираке

    Эрбиль, 30 сентября. Лучший снайпер шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Тахсин ас-Салихи погиб во время боев с боевиками «Исламского государства»1 за город Эль-Хавиджа на севере Ирака.

    Ас-Салихи за время боевых действий уничтожил 321 террориста, заработав прозвища «Соколиный глаз» и «Охотник за игиловцами». Почтить память выдающегося снайпера, который был похоронен в родном городе Басра, прибыли командиры ополчения и официальный представитель духовного лидера иракских шиитов Али ас-Систани.

    Снайпер «Охотник за игиловцами» погиб в бою в Ираке

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На сегодняшний день она контролирует часть территорий Сирии и Ирака.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #иг #игил #ирак #гибель #снайпер
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