Снайпер «Охотник за игиловцами» погиб в бою в Ираке

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Эрбиль, 30 сентября. Лучший снайпер шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Тахсин ас-Салихи погиб во время боев с боевиками «Исламского государства»1 за город Эль-Хавиджа на севере Ирака.

Ас-Салихи за время боевых действий уничтожил 321 террориста, заработав прозвища «Соколиный глаз» и «Охотник за игиловцами». Почтить память выдающегося снайпера, который был похоронен в родном городе Басра, прибыли командиры ополчения и официальный представитель духовного лидера иракских шиитов Али ас-Систани.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На сегодняшний день она контролирует часть территорий Сирии и Ирака.

L'un des plus grands et anciens snipers du monde "Abu Tasheen" vient d'être tué dans les combats contre l'EI. Vidéo: https://t.co/cvcZxksKWn — Ashkan (@Zarathoustra96) September 29, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.