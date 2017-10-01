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Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ
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    Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ

    6:00  1 Октября 2017
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    Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ

    Сирия, 1 октября. САА при поддержке ВКС РФ отражают атаки ИГ1 и продвигаются в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Алеппо и Хаме, оказывают поддержку САА на востоке Хомса, обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Дамаске, при поддержке ВКС РФ отбивают атаки ИГ в Хомсе и окружили 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: атакует позиции САА на востоке Хомса, продолжает обстрел Саламии, потеряло 15 боевиков в Ракке, противостоит САА в Дейр эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции САА в Хомсе.

    «Ахрар аш-Шам»: открыла огонь по расположениям САА в Хомсе.

    «Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА на востоке Дамаска.

    Курды: несут потери в боях с ИГ в Ракке, продвигаются в Дейр эз-Зоре, пополнили ряды YPG  в Алеппо 55 бойцами, арестовали 29 мирных жителей Африна.  

    Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ

    На востоке провинции Дамаск продолжилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными военизированными формированиями. Местный источник в Telegram (@SRNN2011) писал, что артиллерия армии САР ведет обстрел укрепрайонов радикальных оппозиционеров в окрестностях населенных пунктов Аль-Ашаари, Бейт Савва, Мисраба и Шифония. Также сирийская армия провела обстрел позиций боевиков в районе Айн Тарма Восточной Гуты.

    Telegram-канал (@SRNN2011) зафиксировал ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками «Джейш аль-Ислам» в районе Хоуш ад-Давахира. Кроме того, военный источник в Twitter (@Souria4Syrians) сообщил, что Сирийская арабская армия (САА) взяла под свой контроль населенный пункт Ум Адан.

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ

    На севере провинции Алеппо продолжилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал на своем сайте, что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 в районе населенных пунктов Хаян и Харитан. Правительственные войска ведут борьбу с радикалами «Ан-Нусры» при поддержке ВКС РФ. Российская авиация нанесла удары по зонам дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры» в районах поселений Анадан, Харитан, Кафр Хамра и Хан аль-Асаль.

    Ряды курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Алеппо пополнились 55 бойцами, сообщило на своем YouTube-канале информационное агентство ANHA. В это же время местный источник писал в Twitter (@snhr), что бойцы курдских отрядов ополчения арестовали 29 мирных жителей Африна. По данным автора публикации, дальнейшая судьба взятых под стражу сирийцев неизвестна.

    Провинция Хомс

    Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ

    Террористы «Исламского государства», оставшиеся на территории восточной части провинции Хомс, в течение дня продолжали предпринимать попытки контратак на позиции сирийской армии. Подконтрольное ИГ информагентство «Аль-Амак» сообщило, что отряды радикальных исламистов атакуют позиции Сирийской арабской армии (САА) неподалеку от Хамимы. Также нападкам со стороны исламистов подверглись позиции армии САР вдоль трассы Дейр эз-ЗорЭс-Сухне. По данным военного источника в Twitter (@watanisy) солдаты САА при поддержке ВКС РФ успешно отразили атаки со стороны радикалов «Исламского государства».

    На севере провинции Хомс боевики радикальной оппозиции открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Ашарифия. О столкновении между антиправительственными группировками и армией САР сообщил военный Telegram-канал (@SRNN2011).

    Вечером стало известно, что боевики антиправительственной группировки «Ахрар аш-Шам» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях поселения Айн аль-Дананир. Об этом сообщил в своем Telegram-канале (@SRNN2011) один из военных источников. Кроме того, позиции САА в районе деревень Аль-Гассабия и Аль-Мушейрифа подверглись минометному обстрелу со стороны боевиков «Джебхат ан-Нусры».

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ

    Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжают продвижение в северных пригородах Дейр эз-Зора. По данным ANF News, бойцы «демократической армии» в начале дня вели бои с террористами ИГ в районе города Сувар. Информационное агентство сообщило, что в результате столкновения бойцы курдского ополчения ликвидировали 10 боевиков «Исламского государства».

    К юго-западу от административного центра провинции Дейр эз-Зор террористы «Исламского государства» предприняли попытку контратаки позиций армии САР. Военный источник в Twitter (@MorocanArab) писал, что расположения САА на участке трассы Пальмира – Дейр эз-Зор в районе города Аш-Шула подверглись нападению радикалов ИГ. Автор публикации отметил, что солдаты сирийской армии при поддержке ВКС РФ отразили атаки исламистов и заставили отряды ИГ бежать в пустыню. Позже бойцы армии САР приступили к зачистке окрестностей Аш-Шулы.  Кроме того, солдатам армии САР удалось отразить атаку ИГ на гору Тарда, сообщил источник в Twitter (@C_Military1).

    Во второй половине дня информационное агентство Deir Ezzor 24 сообщило в своем Twitter-аккаунте (@DeirEzzor24), что в районе Алтима на юго-западе Дейр эз-Зора зафиксированы ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС России, и «Исламским государством»1.

    В это же время на востоке региона эффективная работа российских ВКС позволила солдатам сирийской армии окружить 1,5 тысячи террористов ИГ, вторгшихся из Ирака. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

    Также местные источники писали, что российские саперы разминировали два тоннеля террористов «Исламского государства», проложенных под трассой между городом Дейр эз-Зор и освобожденным недавно военным аэропортом.

    Провинция Ракка

    Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ

    Raqqa 24 сообщило, что террористы «Исламского государства» совершили атаку на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в квартале Аль-Нахда города Ракка. Информационное агентство отметило, что в столкновениях с ИГ отряды курдского ополчения понесли потери, однако точных данных о нанесенном SDF уроне нет. Одновременно с этим источник в социальной сети Twitter (@ClaudiaAlMina) писал, что в ходе боестолкновений между «демократической армией» и ИГИЛ1 в Ракке бойцам курдских отрядов удалось нейтрализовать 15 радикальных исламистов.

    Позже подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» сообщило, что в районе зернохранилищ Ракки радикальные исламисты убили выстрелом из противотанкового ракетного комплекса четырех бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Кроме того, военный Telegram-канал (@SRNN2011) писал, что боевики «Исламского государства» установили контроль над деревнями Аль-Хамарат, Аль-Уад, Аль-Риаши и Аль-Турки в ближайших окрестностях города Ракка.

    Провинция Хама

    Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ

    На севере провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжала противостоять радикальным боевикам. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что российская авиация нанесла удары по позициям радикалов в районе населенного пункта Аль-Латамина.

    На востоке провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) совместно с  ВКС РФ продолжает зачистку от террористов ИГ территорий в окрестностях Акербата. Вынужденные отступать со своих позиций радикальные исламисты заявили, что в районе Саламии ими было убито 26 солдат армии САР, а также уничтожено два танка сирийской армии. Данная информация опубликована подконтрольным ИГИЛ информационным агентством «Аль-Амак». Официальных сообщений о потерях правительственных сил в районе Саламии нет.

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ

    Солдаты армии Ирака совместно с бойцами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжили зачистку от террористов «Исламского государства» окрестностей города Хавиджа. По информации военного Telegram-канала (@teamsmediawar_1) проправительственные войска освободили от радикальных исламистов несколько поселений в ближайших пригородах населенного пункта. В ходе операции за первые сутки проправительственные силы ликвидировали 200 террористов ИГИЛ, передавало Iraqi News. Позже информационное агентство Iraq Oil Report сообщило, что в ответ на активную зачистку от ИГИЛ Хавиджи террористы «Исламского государства» подожгли ряд нефтяных месторождений в соседней провинции Салах эд-Дин. Таким образом радикальные исламисты рассчитывают ухудшить видимость для ВВС Ирака и замедлить продвижение проправительственных формирований к городу.

    На западе города Рамади провинции Анбар силам безопасности Ирака удалось выявить и уничтожить восемь террористов-смертников ИГИЛ, готовивших теракты на территории населенного пункта. Данную информацию разместило на своем сайте Iraqi News.

    На северо-востоке провинции Дияла иракские ВВС нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства». По данным Iraqi News, в ходе боевого вылета было ликвидировано четыре члена террористической группировки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #хомс #саламия #хавиджа
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 30 сентября 22.30: «Ахрар аш-Шам» открыла огонь по САА в Хомсе, ИГ захватило несколько поселений в окрестностях Ракки
    Сирия новости 30 сентября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна
    Сирия новости 30 сентября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку от ИГ трассы Пальмира — Дейр эз-Зор, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ
    Сирия новости 30 сентября 12.30: «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Идлибе, ИГ продолжает обстрел Саламии
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