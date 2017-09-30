«Спартак» победил «Урал» в матче чемпионата России

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Москва, 30 сентября. Московский «Спартак» на своем поле нанес поражение «Уралу» из Екатеринбурга со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Действующие чемпионы России забили сопернику по одному голу в каждом из таймов. На 36-й минуте Самедов удачно замкнул прострел Мельгарехо. Вскоре после перерыва столичному клубу удалась классическая «спратаковская стеночка», завершившаяся точным ударом Педро Роша.

Победа над «Уралом» позволила подопечным Карреры подняться на шестую строчку чемпионата России.

Накануне питерский «Зенит» нанес поражение «Реалу Сосьедад» в рамках Лиги Европы.