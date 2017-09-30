Сирия новости 30 сентября 22.30: «Ахрар аш-Шам» открыла огонь по САА в Хомсе, ИГ захватило несколько поселений в окрестностях Ракки

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Сирия, 30 сентября. Боевики «Ахрар аш-Шам» обстреляли позиции САА в Хомсе, ИГ1 установило контроль над несколькими деревнями в окрестностях Ракки, САА при поддержке ВКС РФ отбила атаку ИГ в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Хаме, обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ отбили атаку ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: захватило ряд деревень в окрестностях Ракки.

«Ахрар аш-Шам»: открыла огонь по расположениям САА в Хомсе.

«Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции САА в Хомсе.

Курды: противостоят ИГ в городе Ракка.

Провинция Дамаск

В провинции Дамаск артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает обстрел позиций радикальных антиправительственных группировок. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает, что правительственные войска ведут обстрел зон дислокации боевиков в районах населенных пунктов Бейт Савва, Мисраба и Шифония.

Ранее сообщалось, что в районе Хоуш ад-Давахира зафиксировано ожесточенное противостояние между солдатами армии САР и боевиками группировки «Джейш аль-Ислам». Также стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) взяла под свой контроль населенный пункт Ум Адан.

Провинция Хомс

Боевики антиправительственной группировки «Ахрар аш-Шам» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях поселения Айн аль-Дананир. Об этом сообщает в своем Telegram-канале (@SRNN2011) один из военных источников.

В это же время в районе деревень Аль-Гассабия и Аль-Мушейрифа минометный обстрел позиций правительственных войск ведут радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам». Об атаке на позиции САА со стороны боевиков «Джебхат ан-Нусры» пишет военный источник в Telegram (@SRNN2011).

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства»1 продолжают совершать нападения на позиции Сирийской арабской армии (САА) в попытке предотвратить продвижение правительственных войск, поддерживаемых ВКС РФ, в регионе. Военный источник в Twitter (@C_Military1) сообщает, что при поддержке российской авиации солдатам сирийской армии удалось отбить атаки радикальных исламистов на гору Тарда. Автор публикации отмечает, что террористы ИГ пытались провести атаку расположений войск Башара Асада сразу по трем направлениям.

Провинция Ракка

В то время как основные военные мощности Демократических сил Сирии (SDF) сосредоточены в административном центре провинции Ракка, террористы «Исламского государства» устанавливают контроль над поселениями в окрестностях города. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает, что радикальные исламисты захватили деревни Аль-Хамарат, Аль-Уад, Аль-Риаши и Аль-Турки.

В городе Ракка ожесточенное противостояние между курдскими отрядами ополчения и радикалами «Исламского государства» продолжаются в районе стадиона, пишет один из местных источников в социальной сети Twitter (@HusamHammoud).

Провинция Хама

Сирийские ВВС и ВКС РФ наносят удары по позициям боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 в районе города Аль-Латамина, сообщает военный источник в Telegram (@SRNN2011). В это же время, по данным автора публикации, Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикалов в окрестностях Кафр Зеты.

Ранее сообщалось, что действующая на территории Хамы группировка «Лива Шухада аль-Габ» вышла из состава радикальной исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам».

Ирак

Информационное агентство Iraq Oil Report сообщает, что в ответ на активную зачистку от ИГИЛ1 города Хавиджа террористы «Исламского государства» подожгли ряд нефтяных месторождений в соседней провинции Салах эд-Дин. Таким образом радикальные исламисты рассчитывают ухудшить видимость для ВВС Ирака и замедлить продвижение проправительственных формирований в Хавидже.

В это же время бойцы «Хашд аш-Шааби» продвигаются в провинции Киркук. Военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1) пишет, что ополченцы установили контроль над горой Макхуль.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)