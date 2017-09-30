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Украина
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Экономика
Эксперты составили топ-10 самых продаваемых в России кроссоверов
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    Эксперты составили топ-10 самых продаваемых в России кроссоверов

    21:14  30 Сентября 2017
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    Эксперты составили топ-10 самых продаваемых в России кроссоверов

    Москва, 30 сентября. Автомобильные эксперты составили список самых продаваемых в России кроссоверов. Первое место досталось южнокорейской Hyundai Creta, которую приобрели 4 тыс. россиян, в результате чего продажи  данной модели выросли на 15%.

    На втором месте расположился кроссовер Renault Duster, который предпочли 3,5 тыс. автовладельцев (рост на 1,4%). Почетное третье место отошло Renault Kaptur, которое разошлось тиражом в 2,8 тыс. единиц (рост 26,8%).

    Эксперты составили топ-10 самых продаваемых в России кроссоверов

    В первую пятерку также вошли Toyota RAV4 (2,7 тыс. проданных машин, рост на 10,7%) и отечественная Chevrolet Niva (2,7 тыс. машин, снижение на 0,2%). Далее идут Volkswagen Tiguan, Lada 4x4, Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и УАЗ «Патриот». 

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #топ-10 #рейтинг #продажи #кроссоверы #популярность
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