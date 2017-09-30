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Украина
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Украина
В Совфеде прокомментировали намерение Саакашвили поменять украинскую власть
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    В Совфеде прокомментировали намерение Саакашвили поменять украинскую власть

    21:12  30 Сентября 2017
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    В Совфеде прокомментировали намерение Саакашвили поменять украинскую власть

    Москва, 30 сентября. Заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о желании поменять власть на Украине не следует воспринимать всерьез. Такое мнение высказал депутат совета федерации РФ Андрей Климов.

    По его словам, Саакашвили является своеобразным «пугалом» или «черной меткой», за счет которой американцы держат в напряжении президента Украины Петра Порошенко.

    «Это закулисные игры Соединенных Штатов»,  — считает Климов, слова которого цитирует RT.

    Накануне в Одессе подрались сторонники и противники Саакашвили.

    Автор: Сергей Свазовский
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