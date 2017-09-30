Самолет Air France экстренно сел в Канаде с неработающим двигателем

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Париж, 30 сентября. Самолет A380 французской авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в канадском городе Гус-Бэй (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) из-за отказа двигателя.

Лайнер, на борту которого находились 520 пассажиров, направлялся из Парижа в Лос-Анджелес, когда один из четырех двигателей «перестал работать». Экипаж самолета принял решение совершить аварийную посадку в Канаде. Отметим, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает французский телеканал BFM TV, компания Air France обещает в ближайшее время предпринять все меры, чтобы пассажиры добрались до пункта назначения без сильного отставания в графике.