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Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор
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    Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор

    7:00  1 Октября 2017
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    Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор

    Сирия, 1 октября. Курды приостановили освобождение Ракки; ИГ1 всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор, «Джебхат ан-Нусра»1 прекратила операцию на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли опорный пункт боевиков в пригороде Дамаска Айн-Тарме.

    ВКС РФ: уничтожили вышку связи боевиков в Идлибе.

     «Исламское государство»: несет потери в Дейр эз-Зоре.

    «Джебхат ан-Нусра»: потеряла связь между своими силами в Идлибе и Алеппо.

    «Демократические силы Сирии» (SDF): приостановили операцию по освобождению Ракки и передислоцировались в район Дейр-эз-Зора.

    Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор

    Как сообщают военные источники, на северо-востоке провинции возобновились бои между правительственными силами и группировками радикальных исламистов, входящих в террористический альянс «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам». После артиллерийских и ракетных обстрелов правительственным войскам удалось занять один из опорных пунктов боевиков, несколько продвинувшись в квартале Айн-Тарма.

    Армия правительства Сирии отбила у террористов десять пограничных пунктов на иорданской границе, сообщает пользователь Twitter @C_Military1.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор

    Осведомленные источники на местах сообщают об укреплении вооруженных группировок радикальных исламистов в окрестностях Алеппо. Эксперты предполагают, что боевики «Джебхат ан-Нусры» готовятся к наступлению на город, который в данный момент находится под контролем правительственных сил. Об этом свидетельствует активная перегруппировка сил, которую радикальные исламисты проводят к западу и юго-западу от административного центра провинции.

    Также на закрытых Telegram-каналах боевиков сообщается, что «Джебхат ан-Нусра» продолжает провокационные обстрелы позиций правительственных войск, подготовку боевиков в лагерях и совершенствование своих позиций.

    В Алеппо открыли Мемориал памяти погибшим сирийским и российским военным, сообщает агентство SANA.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор

    Боевики «Исламского государства»1 всеми силами пытаются сохранить свой контроль над районами города Дейр эз-Зор и населенными пунктами Сальхиях, Маррат, Музлум и Хашам. Об этом сообщают военные источники. Однако, по имеющейся информации, в результате авиаударов  ВКС РФ «Исламское государство» несет существенные потери.  

    По сообщениям в социальных сетях, ИГ проводит мероприятия по поиску пострадавших террористов и использует строительную технику для разбора завалов в районе населенных пунктов Сальхиях и Эль-Касра.

    По данным полученным от военных источников, в районе Сальхиях, где «Исламское государство» усилило свою систему наблюдения, сирийские правительственные войска, активно применяют разведывательные беспилотники, с которых при обнаружении цели сбрасывают самодельные взрывные устройства.

    На участке трассы МухассанДейр эз-Зор ИГ организовало наблюдение за основными дорогами в районе, которые используются для снабжения боеприпасами передовых позиции террористов.

    Армия правительства Сирии отразила атаку террористов «Исламского государства» в районе Ас-Сардат на дороге Аль-Меядин – Дейр-эз-Зор. Ликвидировано большое количество террористов, уничтожено три заминированных автомобиля. Захвачен грузовик террористов с установленным на него пулеметом, сказано в сообщении агентства SANA.

    Правительственные войска отбили террористическую атаку к востоку от реки Евфрат в Дейр-эз-Зоре, сообщает агентство Farnews.

    Эксперты также отмечают, что в ближайшее время ИГ может совершить попытку срыва наступления правительственных сил, действующих на левом берегу Евфрата.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор

    Источники на местах сообщают, что в результате авиаудара ВКС РФ в районе населенного пункта Абу-эд-Духур, располагающегося в 40 километрах к юго-востоку от Идлиба, была уничтожена вышка связи «Джебхат ан-Нусры», а также убито и ранено большое количество боевиков. Сообщается, что теперь связь между группировкой боевиков в Абу-эд-Духуре и отрядами «Джебхат ан-Нусры», действующих на юго-западе провинции Алеппо нарушена. С целью ее восстановления террористы устанавливают новые ретрансляторы в районе населенных пунктов Эль-Хадер, Эль-Эс и Атшане-Шакрия, находящихся к югу от Алеппо.

    ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям террористов в районе населенного пункта Бидама к западу от Дзир-эль-Шугура, сообщается в Twitter @IvanSidorenko1.

    По данным из социальных сетей, «Джебхат ан-Нусра», оборудовала мастерскую в окрестностях горного хребта Джебель-эз-Завие в 20 километрах от Идлиба.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор

    Как сообщил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, возглавляемая США международная коалиция и поддерживаемые ею курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной самообороны» (YPG) приостановили операцию по освобождению бывшей столицы ИГ города Ракка и перебросили силы в район Дейр эз-Зора, чтобы не дать сирийским войскам взять город под свой контроль.

    Напомним, ранее и представители курдских вооруженных формирований, и представители Вашингтона неоднократно заявляли, что не начнут наступление в Дейр эз-Зоре, пока полностью не зачистят Ракку от боевиков ИГ. Однако некоторое время назад, не закончив освобождение Ракки, международная коалиция начала в провинции Дейр эз-Зор операцию «Буря Джазиры», основной ударной силой которой стали курдские вооруженные формирования.

    Провинция Хама

    Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор

    По данным полученным от осведомленных источников, «Джебхат ан-Нусра» прекратила операцию против правительственных войск на севере провинции Хама. Силы, привлекавшиеся к участию в боевых действиях, возвращены в места постоянной дислокации. Вероятно, это связано с возможными боевыми действиями против САА в провинциях Идлиб и Алеппо.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #саа #дейр эз-зор #ракка #идлиб #джебхат ан-нусра #sdf #международная коалиция
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    Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор
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