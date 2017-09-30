Ростуризм обещает к началу недели вернуть в Россию туристов «ВИМ-Авиа»

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Москва,30 сентября. Все туристы авиакомпании «ВИМ-Авиа» с ранним сроком возвращения будут доставлены в Россию к началу следующей недели. Об этом в субботу заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Ведется очень активная работа по вывозу тех туристов, которые должны были ранее вернуться на родину. Мы хотим заявить, что к началу следующей недели все туристы с ранним сроком возвращения будут на родине», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в понедельник авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила свою деятельность из-за отсутствия финансирования. При этом туристы, которые ранее купили билеты у перевозчика, застряли за границей.