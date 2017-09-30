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Полиция применила газ, разгоняя антиглобалистов в Турине после встречи G7
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    Полиция применила газ, разгоняя антиглобалистов в Турине после встречи G7

    20:12  30 Сентября 2017
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    Полиция применила газ, разгоняя антиглобалистов в Турине после встречи G7

    Турин, 30 сентября. Итальянская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы разогнать акцию антиглобалистов.

    Инцидент произошел после завершения встречи министров труда стран «Большой семерки», которую итальянские власти, опасаясь протестов, перенесли за город. Однако это не остановило антиглобалистов, которые попытались прорваться к бывшему королевскому дворцу Реджа ди Венария.  Всего в акции участвовало около тысячи человек.

    Полиция применила газ, разгоняя антиглобалистов в Турине после встречи G7

    Отметим, что встреча стран G7 на уровне министров проводилась всю прошедшую неделю. В ближайшее время запланировано еще две встречи.  14-15 октября в Бергамо состоятся переговоры министров сельского хозяйства стран «Семерки», 18-19 октября — министров внутренних дел.

    Автор: Геннадий Плющев
    #италия #полиция #протесты #g7 #турин #антиглобалисты #слезоточивый газ
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