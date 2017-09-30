Кудрин сделал прогноз о сроках легализации криптовалюты в России

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Москва, 30 сентября. Глава Центра стратегических инициатив Алексей Кудрин прокомментировал будущее криптовалюты в России, отметив, что цифровые деньги в ближайшие несколько лет легализованы в стране не будут.

В Москве с 29 сентября по 1 октября проходит Ярмарка финансовых и биржевых услуг Finfair, на полях которой поднимался вопрос будущего криптовалюты в России. По словам бывшего главы российского финансового ведомства, действующего председателя Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина, легализация виртуальных денег требует времени на выработку определенных стандартов.

«Я не думаю, что легализация криптовалют в России состоится в ближайшее время, как минимум не в ближайшие два-три года. Думаю, эти годы будут потрачены на выработку новых стандартов регулирования и защиты граждан», — сказал Кудрин.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи последовали примеру КНР, запретив все формы публичного размещения токенов, тем самым объявив переход к жесткому контролю криптовалюты.



