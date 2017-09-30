В Одессе подрались сторонники и противники Саакашвили

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Одесса, 30 сентября. Акция сторонников грузино-украинского политика Михаила Саакашвили в Одессе, состоявшаяся 30 сентября, началась с драки, пишут украинские СМИ.

Митинг в поддержку экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоялся вечером 30 сентября. В акции приняли участие нескольких сотен человек, которым попытались помешать другие активисты. Последние включили громкую музыку, что спровоцировало конфликт.

В драку вмешались правоохранительные органы. Напомним, что лишенный украинского гражданства Саакашвили, 10 сентября прорвался на территорию Украины, в результате инцидента пострадали 10 пограничников, возбуждено уголовное дело. Бывший президент Грузии Саакашвили остается на свободе.