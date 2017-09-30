Собянин уволил главу управы Гагаринского района, где голосовал Путин

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Москва, 30 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу распорядился освободить от должности главу управы Гагаринского района Ольгу Белягину, которая подала в отставку по собственному желанию.

«Освободить Белягину Ольгу Сергеевну от замещаемой должности главы управы Гагаринского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», — говорится в тексте распоряжения, которое опубликовано на сайте мэрии.

Отметим, что именно в Гагаринском районе голосовал президент России Владимир Путин во время муниципальных выборов в Москве.