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Собянин уволил главу управы Гагаринского района, где голосовал Путин
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    Собянин уволил главу управы Гагаринского района, где голосовал Путин

    20:00  30 Сентября 2017
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    Собянин уволил главу управы Гагаринского района, где голосовал Путин

    Москва, 30 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу распорядился освободить от должности главу управы Гагаринского района Ольгу Белягину, которая подала в отставку по собственному желанию.

    «Освободить Белягину Ольгу Сергеевну от замещаемой должности главы управы Гагаринского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», — говорится в тексте распоряжения, которое опубликовано на сайте мэрии.

    Собянин уволил главу управы Гагаринского района, где голосовал Путин

    Отметим, что именно в Гагаринском районе голосовал президент России Владимир Путин во время муниципальных выборов в Москве.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #москва #отставка #собянин #белягина #гагаринский район
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