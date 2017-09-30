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ВКС РФ разорвали в клочья базу «Джебхат ан-Нусры» в Сирии: опубликовано видео
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    ВКС РФ разорвали в клочья базу «Джебхат ан-Нусры» в Сирии: опубликовано видео

    19:44  30 Сентября 2017
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    ВКС РФ разорвали в клочья базу «Джебхат ан-Нусры» в Сирии: опубликовано видео

    Москва, 30 сентября. Самолеты ВКС РФ успешно поражают цели запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в Сирии. Минобороны РФ обнародовало видео точечных ударов по позициям боевиков.

    Опубликованный российским оборонным ведомством 12-ти секундный ролик демонстрирует, как крылатые ракеты достигают своей цели, разгромив базу террористов «ан-Нусры», включая колонну бронированных машин.

    В сообщении Минобороны России говорится, что за десятидневную кампанию (с 19-29 сентября) ВКС РФ уничтожили 67 опорных пунктов боевиков, ликвидировали 27 танков, 21 РСЗО, 149 «тачанок», 17 начиненных взрывчаткой авто . Авиация уничтожила также 51 оружейный склад.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия
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