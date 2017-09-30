Неизвестные с ножами ранили пять человек в британском Шеффилде
Шеффилд (Великобритания), 30 сентября. Вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих в британском городе Шеффилд, расположенном в графстве Саут-Йоркшир.
В результате происшествия пять человек получили ранения. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Полиция задержала четырех человек в связи с инцидентом.
Стражи правопорядка просят свидетелей происшествия, которые обладают дополнительной информацией, позвонить в правоохранительные органы, говорится в Twitter полиции Саут-Йоркшир. Была ли субботняя атака терактом — не уточняется.
Here is an update on the stabbing incident which took place in Sheffield early this morning. Pls call us on 101 if you have any information. pic.twitter.com/UCY2xXa0Tr— SouthYorkshirePolice (@syptweet) September 30, 2017