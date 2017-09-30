Минобороны РФ сообщило о провале наступления ИГ на востоке и западе Сирии

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Москва, 30 сентября. В Минобороны РФ заявили, что попытки наступления боевиков запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 на востоке и западе Сирии провалились

Последние недели террористы ИГ1 и «Джебхат ан-Нусра» пытались провести наступления на западе и востоке САР, заявил спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Скоординированные по времени и направлениям ударов вылазки боевиков на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор при поддержке авиации ВКС РФ были успешно нейтрализованы, а нападавшие боевики – уничтожены», — сказал высокопоставленный российский военный.

Конашенков подчеркнул, что террористы понесли значительный урон в живой силе и технике. По данным Минобороны РФ, в период с 19 по 29 сентября было уничтожено 16 полевых командиров различного ранга, ликвидировано 67 штабов и 51 склад боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.