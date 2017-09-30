Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ сообщило о провале наступления ИГ на востоке и западе Сирии
Новости Сирии
Минобороны РФ сообщило о провале наступления ИГ на востоке и западе Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны РФ сообщило о провале наступления ИГ на востоке и западе Сирии

    19:20  30 Сентября 2017
    53

    Минобороны РФ сообщило о провале наступления ИГ на востоке и западе Сирии

    Москва, 30 сентября. В Минобороны РФ заявили, что  попытки наступления боевиков запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»1  и «Джебхат ан-Нусра»1 на востоке и западе Сирии провалились 

    Последние недели террористы ИГ1 и «Джебхат ан-Нусра» пытались провести наступления на западе и востоке САР, заявил спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. 

    «Скоординированные по времени и направлениям ударов вылазки боевиков на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор при поддержке авиации ВКС РФ были успешно нейтрализованы, а нападавшие боевики – уничтожены», — сказал высокопоставленный российский военный. 

    Конашенков подчеркнул, что террористы понесли значительный урон в живой силе и технике. По данным Минобороны РФ, в период с 19 по 29 сентября было уничтожено 16 полевых командиров различного ранга, ликвидировано 67 штабов и 51 склад боевиков. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #вкс рф #минобороны рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105719

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29665

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43642

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24420

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9262
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        16:59   30 Сентября 2017
        431
        ВКС РФ уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков

        ВКС РФ уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков

        15:44   30 Сентября 2017
        727
        Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

        Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

        14:34   30 Сентября 2017
        4085
        Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

        Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

        13:05   30 Сентября 2017
        429