Безруков: Журавлева была потрясающей актрисой

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Москва, 30 сентября. Актриса «Табакерки» Наталия Журавлева была невероятно обаятельным человеком с хорошим чувством юмора. Об этом в субботу заявил российский артист Сергей Безруков, выражая соболезнования в связи с кончиной актрисы.

«Она была преподавателем в школе-студии МХАТ и в «Табакерке». В последних ролях она играла няньку (в спектакле «Три сестры» — прим.ФАН). Была очень потрясающей органики актриса, очень обаятельная, с большим юмором и вообще просто очень хороший человек», — рассказал Безруков Телеканалу 360.

Напомним, что заслуженная артистка России Наталия Журавлева умерла в возрасте 79 лет. О причинах смерти актрисы и дате ее похорон будет сообщено позже.