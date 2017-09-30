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Новости Сирии
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Общество
Безруков: Журавлева была потрясающей актрисой
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    Безруков: Журавлева была потрясающей актрисой

    19:17  30 Сентября 2017
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    Безруков: Журавлева была потрясающей актрисой

    Москва, 30 сентября. Актриса «Табакерки» Наталия Журавлева была невероятно обаятельным человеком с хорошим чувством юмора. Об этом в субботу заявил российский артист Сергей Безруков, выражая соболезнования в связи с кончиной актрисы.

    «Она была преподавателем в школе-студии МХАТ и в «Табакерке». В последних ролях она играла няньку (в спектакле «Три сестры» — прим.ФАН). Была очень потрясающей органики актриса, очень обаятельная, с большим юмором и вообще просто очень хороший человек», — рассказал Безруков Телеканалу 360.

    Безруков: Журавлева была потрясающей актрисой

    Напомним, что заслуженная артистка России Наталия Журавлева умерла в возрасте 79 лет. О причинах смерти актрисы и дате ее похорон будет сообщено позже.

    Автор: Геннадий Плющев
    #актриса #смерть #безруков #журавлева #табакерка
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