Испанская полиция опечатала 1300 избирательных участков в Каталонии

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Мадрид, 30 сентября. Испанская полиция опечатала входы в 1,3 тысячи школ, которые 1 октября должны работать как избирательные участки для проведения референдума о независимости Каталонии, пишет местное издание El Pais.

В 163 каталонских образовательных учреждениях находятся люди, которые приняли участие в организованных митингах в поддержку референдума. Правоохранительные органы Испании предупредили, что митингующие должны покинуть здания до 06:00 утра 1 октября. Каталонские власти объявили ранее, что с 9:00 по 20:00 по местному времени будут действовать 2,3 тысяч участков для голосования.

Голосующим будет задан один вопрос, хотят ли каталонцы видеть свой регион в качестве независимого государства с республиканской формой правления. Мадрид назвал подготовку и проведение референдума незаконным, полиция опечатала входы в 1,3 тысячи избирательных участков.