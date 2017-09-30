Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ сообщило о провале наступления ИГ на востоке и западе Сирии
Политика
Испанская полиция опечатала 1300 избирательных участков в Каталонии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Испанская полиция опечатала 1300 избирательных участков в Каталонии

    19:08  30 Сентября 2017
    56

    Испанская полиция опечатала 1300 избирательных участков в Каталонии

    Мадрид, 30 сентября. Испанская полиция опечатала входы в 1,3 тысячи школ, которые 1 октября должны работать как избирательные участки для проведения референдума о независимости Каталонии, пишет местное издание El Pais.

    В 163 каталонских образовательных учреждениях находятся люди, которые приняли участие в организованных митингах в поддержку референдума. Правоохранительные органы Испании предупредили, что митингующие должны покинуть здания до 06:00 утра 1 октября. Каталонские власти объявили ранее, что с 9:00 по 20:00 по местному времени будут действовать 2,3 тысяч участков для голосования.

    Испанская полиция опечатала 1300 избирательных участков в Каталонии

    Голосующим будет задан один вопрос, хотят ли каталонцы видеть свой регион в качестве независимого государства с республиканской формой правления. Мадрид назвал подготовку и проведение референдума незаконным, полиция опечатала входы в 1,3 тысячи избирательных участков.

    Автор: Ирина Селезнева
    #каталония #референдум
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105718

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29665

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43640

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24420

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9262
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        16:59   30 Сентября 2017
        421
        ВКС РФ уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков

        ВКС РФ уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков

        15:44   30 Сентября 2017
        721
        Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

        Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

        14:34   30 Сентября 2017
        4077
        Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

        Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

        13:05   30 Сентября 2017
        426