Сирия и военный терроризм США: должны ли Соединенные Штаты заплатить за то, что сделали в Сирии

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Группировка «Исламское государство» (запрещено в РФ) на сегодняшний день находится на последней стадии своего существования. Об этом ранее сообщил глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Илья Рогачев.

Дипломат сообщил, что ввиду эффективных военных действий со стороны российских ВКС и правительственных войск Сирии сейчас наблюдается общий упадок запрещенной в России террористической организации.

Он также отметил, что, несмотря на активное противодействие, «Исламскому государству» (запрещено в РФ) все же удается выживать, хотя группировка уже не так сильна, как два года назад, до начала российской военной операции в Сирии.

Однако, как объяснил дипломат, группировке удается сохраняться благодаря тому, что по-прежнему не выполняется введенное Советом безопасности ООН эмбарго на поставки оружия террористам.

«Значительные финансовые средства, так или иначе, продолжают поступать в их распоряжение, в том числе извне», — отметил Илья Рогачев.

Так накануне появилась информация о том, что у боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), действующих в провинции Дейр эз-Зор имеются на вооружении снайперские винтовки стран НАТО и тепловизоры западного производства. И это далеко не первое сообщение подобного рода. На освобожденных от боевиков территориях регулярно находят произведенное в США или Великобритании вооружение. В руках у террористов были американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, недавно найденные на освобожденных территориях Ирака, противотанковые ракеты TOW-2, также американского производства, которые применялись во многих районах Сирии, телескопические прицелы для гаубиц М-138, найденные в Дейр эз-Зор.

Кроме этого, совсем недавно Минобороны России опубликовало спутниковые снимки, на которых отчетливо видна американская техника, находящаяся на территориях, подконтрольных террористам. Однако американская сторона до сих пор никак эти снимки не прокомментировала.

При этом, когда международная коалиция якобы борется с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) страдают, в основном, мирные жители. Так, например, на прошлой неделе, 27 сентября, бомбардировке американской авиации подвергся жилой квартал в населенном пункте Ас-Сувар провинции Дейр эз-Зор, в результате которой погибло трое гражданских и пятеро получили ранения. По некоторым данным США в очередной раз применили запрещенные международной конвенцией фосфорные бомбы.

Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с политологом и независимым журналистом Александром Асафовым, должны ли США заплатить за то, что сделала в Сирии:

«Соединенные Штаты себя считают в абсолютном праве применять все, что угодно, а в данном случае, белый фосфор. Соответственно, они не считают это запрещенными методами войны, они на эту тему неоднократно высказывались, когда были в прошлый раз уличены в применении белого фосфора, и когда страдали, в том числе, мирные жители».

По мнению эксперта, действия США в Сирии — это уже не военная операция:

«Фактически, мы имеем дело с осуществлением военного терроризма. Это в чистом виде военное преступление, потому что это, прежде всего, акция устрашения. Применение белого фосфора несет за собой страшнейшие последствия. И по тому, что оно было применено в том районе, где находились мирные жители можно с уверенностью сказать, что это попытка давления на боевой дух сирийских войск через демонстрацию собственной мощи, демонстрацию того, на что США способны, и что они не остановятся даже перед применением этого оружия».

Наш собеседник отметил, что в данном случае, это демаскирует растерянность международной коалиции, возглавляемой США, в регионе:

«Положение Соединенных Штатов в данный момент уже не очень уверенное, не такое как раньше. США понимают, что они эту битву проигрывают и поэтому идут даже на такие меры».

Эксперт считает, что дипломатическая и международная реакция должна быть в любом случае, но не думает, что у этих обвинений есть перспективы:

«В конце концов, командование коалиции предоставит какие-нибудь липовые документы о целесообразности таких применений, о том, что была угроза, и на основе якобы закрытых разведданных был осуществлен удар. Но, безусловно, это чудовищное событие показывает нам, что наши западные «партнеры» находятся в растерянности, и это говорит о том, что ситуация в Сирии, в общем-то, близка к развязке».

1 Организация запрещена на территории РФ.