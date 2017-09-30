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Сиамские крокодилы устроили массовый побег из зоопарка в Китае
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    Сиамские крокодилы устроили массовый побег из зоопарка в Китае

    18:50  30 Сентября 2017
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    Сиамские крокодилы устроили массовый побег из зоопарка в Китае

    Чэнду (Китай), 30 сентября. Не менее 78 детенышей крокодилов сбежали из зоопарка в китайской провинции Сычуань во время ремонтных работ в террариуме.

    Сотрудники зоопарка вовремя заметили пропажу и смогли вернуть 73 рептилии, однако местонахождение пяти детенышей до сих пор неизвестно. Все беглецы относятся к вымирающему виду сиамских крокодилов. Зоологи утверждают, что детеныши не представляют опасности для человека, пока не подрастут.

    Сиамские крокодилы устроили массовый побег из зоопарка в Китае

    Отметим, что сиамские крокодилы часто становятся жертвами браконьеров, поскольку их кожа очень ценится в кожевенном деле, а мясо считается деликатесом в Китае.

    Автор: Геннадий Плющев
    #китай #зоопарк #побег #крокодилы
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