Сиамские крокодилы устроили массовый побег из зоопарка в Китае

В Избранное

Чэнду (Китай), 30 сентября. Не менее 78 детенышей крокодилов сбежали из зоопарка в китайской провинции Сычуань во время ремонтных работ в террариуме.

Сотрудники зоопарка вовремя заметили пропажу и смогли вернуть 73 рептилии, однако местонахождение пяти детенышей до сих пор неизвестно. Все беглецы относятся к вымирающему виду сиамских крокодилов. Зоологи утверждают, что детеныши не представляют опасности для человека, пока не подрастут.

Отметим, что сиамские крокодилы часто становятся жертвами браконьеров, поскольку их кожа очень ценится в кожевенном деле, а мясо считается деликатесом в Китае.