Один из основателей КВН скончался в Москве

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Москва, 30 сентября. В российской столице на 73-м году жизни умер известный работник телевидения, капитан команды первого чемпиона КВН от Московского инженерно-строительного института Андрей Меньшиков.

Семья Андрея Меньшикова сообщила о смерти работника советского ТВ, при участии которого вышли такие передачи как «А ну-ка, девушки!», «Веселые ребята», «Спокойной ночи, малыши!» и многих других. Он был один из первых чемпионов КВН от команды Московского инженерно-строительного института.

При содействии Меньшикова КВН вернулся на ТВ после закрытия. Его многолетняя работа была удостоена премии ТЭФИ в 1995 году, пишет «Интерфакс».