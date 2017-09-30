Один из основателей КВН скончался в Москве
Москва, 30 сентября. В российской столице на 73-м году жизни умер известный работник телевидения, капитан команды первого чемпиона КВН от Московского инженерно-строительного института Андрей Меньшиков.
Семья Андрея Меньшикова сообщила о смерти работника советского ТВ, при участии которого вышли такие передачи как «А ну-ка, девушки!», «Веселые ребята», «Спокойной ночи, малыши!» и многих других. Он был один из первых чемпионов КВН от команды Московского инженерно-строительного института.
При содействии Меньшикова КВН вернулся на ТВ после закрытия. Его многолетняя работа была удостоена премии ТЭФИ в 1995 году, пишет «Интерфакс».
Скончался один из основателей КВН Андрей Меньшиков https://t.co/tEohVuyqXo pic.twitter.com/Mw5tPQanDT— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 30 сентября 2017 г.