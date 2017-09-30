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Новости Сирии
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Общество
Один из основателей КВН скончался в Москве
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    Один из основателей КВН скончался в Москве

    18:44  30 Сентября 2017
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    Один из основателей КВН скончался в Москве

    Москва, 30 сентября. В российской столице на 73-м году жизни умер известный работник телевидения, капитан команды первого чемпиона КВН от Московского инженерно-строительного института Андрей Меньшиков. 

    Семья Андрея Меньшикова сообщила о смерти работника советского ТВ, при участии которого вышли такие передачи как «А ну-ка, девушки!», «Веселые ребята», «Спокойной ночи, малыши!» и многих других. Он был один из первых чемпионов КВН от команды Московского инженерно-строительного института.

    При содействии Меньшикова КВН вернулся на ТВ после закрытия. Его многолетняя работа была удостоена премии ТЭФИ в 1995 году, пишет «Интерфакс».

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #квн
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