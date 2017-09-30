Елизавета II не пустила съемочную группу «Звездных войн» в Виндзорский парк

В Избранное

Лондон, 30 сентября. Королева Великобритании Елизавета II запретила осуществлять съемки нового эпизода «Звездных войн» на территории Большого Виндзорского парка.

Представитель Владений Великобритании Ник Дэй объяснил, что королевский двор боится за парк, который может пострадать при съемках столь масштабного фильма. Он также подчеркнул, что лента явно не подходит для подобного места.

«Мы не оглядываемся на звездные имена или звездные фильмы. «Звездные войны» – это очень масштабно, был очень большой риск для парка», — отметил Дэй.

Напомним, что ранее территория Виндзорского парка предоставлялась для съемок фильма про Винни Пуха «Прощай, Кристофер Робин».