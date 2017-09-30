Путин пообещал оказать Абхазии поддержку в обеспечении нацбезопасности

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Сухум, 30 сентября. Президент России Владимир Путин пожелал мира и процветания жителям Абхазии, поздравляя их с Днем независимости республики.

Глава государства отметил высокий уровень доверия между двумя государствами, а также пообещал в дальнейшем оказывать поддержку Абхазии.