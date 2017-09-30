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Новости Сирии
Минобороны РФ сообщило о провале наступления ИГ на востоке и западе Сирии
Политика
Путин пообещал оказать Абхазии поддержку в обеспечении нацбезопасности
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    Путин пообещал оказать Абхазии поддержку в обеспечении нацбезопасности

    18:21  30 Сентября 2017
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    Путин пообещал оказать Абхазии поддержку в обеспечении нацбезопасности

    Сухум, 30 сентября. Президент России Владимир Путин пожелал мира и процветания жителям Абхазии, поздравляя их с Днем независимости республики.

    Глава государства отметил высокий уровень доверия между двумя государствами, а также пообещал в дальнейшем оказывать поддержку Абхазии.

    Путин пообещал оказать Абхазии поддержку в обеспечении нацбезопасности

    «Хотел бы подтвердить, что Россия и далее будет оказывать содействие дружественной Абхазии в решении актуальных задач государственного строительства и в обеспечении национальной безопасности», — говорится в телеграмме Путина, текст которой приводится на сайте президента Абхазии.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #абхазия #поздравление #день независимсти
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