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Новости Сирии
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Общество
Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение по делу о давлении на кинотеатры
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    Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение по делу о давлении на кинотеатры

    18:33  30 Сентября 2017
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    Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение по делу о давлении на кинотеатры

    Москва, 30 сентября. Спикер МВД РФ Ирина Волк заявила, что лидеру организации «Христианское государство» Александру Калинину предъявили обвинение по делу о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма Алексея Учителя «Матильда». 

    Следствие предъявило обвинения трем из четырех подозреваемых в поджоге авто у офиса правозащитника режиссера Учителя Константина Добрынина в связи с предстоящим показом «Матильды». Четвертым подозреваемым является лидер «Христианского государства» Александр Калинин, который арестован по делу о давлении на кинотеатры, ему также предъявлено обвинение.

    Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение по делу о давлении на кинотеатры

    Известно, что организация разослала руководителям кинотеатров письма, потребовав отказаться от проката фильма. Спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил, что «Христианское государство» не зарегистрировано в Минюсте, поэтому речь идет об угрозах со стороны экстремистов, что будет пресечено по закону.

    Отметим, что картина Учителя получила скандальную известность из-за обращения депутата Натальи Поклонской в правоохранительные органы с просьбой дать оценку фильму. Ряд православных организаций, рассматривающих царя Николая II в качестве святого мученика, негативно высказывались в отношении творчества режиссера. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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