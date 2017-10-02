Длиннющий бумеранг: Испании припомнили идею выдвинуть Майдан на Нобелевскую премию мира

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Киев, 2 октября. Украинский адвокат, правозащитник, и общественный деятель Татьяна Монтян вспомнила, как в 2014 году посол Испании на Украине предложил выдвинуть Майдан на Нобелевскую премию мира.

На своей странице в Facebook Монтян опубликовала фрагмент интервью с испанским послом Херардо Анхель Бугайо Оттоне, который заявил, что украинцы заслужили эту награду, так как являются достаточно зрелой европейской нацией.

«Как дела, посол? — иронизирует Монтян. — На какую премию предложишь выдвинуть референдум в Каталонии?».

Накануне в Каталонии прошел референдум о независимости, 90% участников которого поддержали отделение автономии от Испании. Голосование сопровождалось беспорядками, для разгона которых испанским властям пришлось привлечь правоохранителей и силовиков из других регионов страны. В результате пострадали около тысячи человек. При этом премьер-министр Испании Мариано Рахой подчеркнул, что «никакого референдума о независимости Каталонии не было», сообщает «Газета.ru».