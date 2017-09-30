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Новости Сирии
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Политика
Речи о «затемнении» не идет: Тиллерсон рассказал о каналах связи с КНДР
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    Речи о «затемнении» не идет: Тиллерсон рассказал о каналах связи с КНДР

    18:06  30 Сентября 2017
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    Речи о «затемнении» не идет: Тиллерсон рассказал о каналах связи с КНДР

    Пекин, 30 сентября. Власти США поддерживают несколько каналов связи с Северной Кореей, несмотря на обострение отношений между двумя странами. Об этом в субботу заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

    «Мы поддерживаем линию переговоров с Пхеньяном. Речь отнюдь не идет о полном «затемнении», как будто бы вдруг отключили свет. Мы сохраняем открытыми два-три канала для переговоров и наблюдаем», — отметил он.

    Речи о «затемнении» не идет: Тиллерсон рассказал о каналах связи с КНДР

    Тиллерсон добавил, что Вашингтон изучает возможность возобновления переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова с Пхеньяном.

    Напомним, что в сентября КНДР минимум два раза осуществили ракетные испытания, несмотря на резолюцию ООН. Власти Северной Кореи утверждают, что разработали ядерную боеголовку, которую можно установить на баллистическую ракету дальнего действия.

    Автор: Геннадий Плющев
    #си цзиньпин #сша #кндр #тиллерсон
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