Речи о «затемнении» не идет: Тиллерсон рассказал о каналах связи с КНДР

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Пекин, 30 сентября. Власти США поддерживают несколько каналов связи с Северной Кореей, несмотря на обострение отношений между двумя странами. Об этом в субботу заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

«Мы поддерживаем линию переговоров с Пхеньяном. Речь отнюдь не идет о полном «затемнении», как будто бы вдруг отключили свет. Мы сохраняем открытыми два-три канала для переговоров и наблюдаем», — отметил он.

Тиллерсон добавил, что Вашингтон изучает возможность возобновления переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова с Пхеньяном.

Напомним, что в сентября КНДР минимум два раза осуществили ракетные испытания, несмотря на резолюцию ООН. Власти Северной Кореи утверждают, что разработали ядерную боеголовку, которую можно установить на баллистическую ракету дальнего действия.