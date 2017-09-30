Сирия новости 30 сентября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна

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Сирия, 30 сентября. Поддержка российских ВКС позволила САА окружить 1,5 тысячи террористов ИГ1 в Дейр эз-Зоре, 29 мирных жителей Африна арестованы бойцами YPG, бои между «Джейш аль-Ислам» и САА зафиксированы в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, поддерживают САА в борьбе с ИГ в Дейр эз-Зоре и Хомсе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и на севере Хомса, при поддержке ВКС РФ окружили 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: теряет позиции в Хаме и Ракке, противостоит САА в Дейр эз-Зоре.

«Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА на востоке Дамаска.

Курды: пополнили ряды YPG в Алеппо 55 бойцами, арестовали 29 мирных жителей Африна.

Провинция Дамаск

На востоке провинции Дамаск продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными военизированными формированиями. Местный источник в Telegram (@SRNN2011) пишет, что артиллерия армии САР ведет обстрел укрепрайонов радикальных оппозиционеров в окрестностях населенного пункта Аль-Ашаари. Также сирийская армия ведет обстрел позиций боевиков в районе Айн Тарма Восточной Гуты. Telegram-канал (@SRNN2011) зафиксировал ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками «Джейш аль-Ислам» в районе Хоуш ад-Давахира. Кроме того, военный источник в Twitter (@Souria4Syrians) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) взяла под свой контроль населенный пункт Ум Адан.

Провинция Алеппо

ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям радикалов «Тахрир аш-Шам» на севере Алеппо. Российская авиация бомбардирует зоны дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 в районах поселений Анадан, Хрейтан, Кафр Хамра и Хан аль-Асаль.

Ряды курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Алеппо пополнились 55 бойцами, сообщает на своем YouTube-канале информационное агентство ANHA. В это же время местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@snhr), что бойцы курдских отрядов ополчения арестовали 29 мирных жителей Африна. По данным автора публикации, дальнейшая судьба взятых под стражу сирийцев неизвестна.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс боевики радикальной оппозиции открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Ашарифия. О столкновении между антиправительственными группировками и армией САР сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

В восточной части региона продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»1. Ранее сообщалось, что при поддержке ВКС РФ солдаты армии САР отразили атаки радикальных исламистов в районах Эс-Сухне и Хамимы. Военный источник в социальной сети Twitter (@Souria4Syrians) сообщает, что на данный момент САА при поддержке российской авиации продолжает зачистку от оставшихся сил ИГ трассу Пальмира – Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Информационное агентство Deir Ezzor 24 сообщает в своем Twitter-аккаунте (@DeirEzzor24), что в районе Алтима на юго-западе Дейр эз-Зора зафиксированы ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС России, и «Исламским государством». В это же время на востоке региона эффективная работа российских ВКС позволила солдатам сирийской армии окружить 1,5 тысячи террористов «Исламского государства», вторгшихся из Ирака. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также местные источники сообщают, что российские саперы разминировали два тоннеля террористов «Исламского государства», проложенных под трассой между городом Дейр эз-Зор и освобожденным недавно военным аэропортом.

Провинция Ракка

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» сообщает, что в районе зернохранилищ города Ракка радикальные исламисты убили выстрелом из противотанкового ракетного комплекса четырех бойцов Демократических сил Сирии (SDF).

Ранее сообщалось, что в результате боестолкновений в квартале Аль-Нахда бойцам курдских отрядов ополчения удалось нейтрализовать 15 боевиков «Исламского государства». Отмечается, что под контролем альянса Демократические силы Сирии (SDF) находится около 90% территорий города Ракка.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку от террористов ИГ территорий в окрестностях Акербата. Вынужденные отступать со своих позиций радикальные исламисты заявляют, что в районе Саламии ими было убито 26 солдат армии САР, а также уничтожено два танка сирийской армии. Данная информация опубликована подконтрольным ИГИЛ1 информационным агентством «Аль-Амак». Официальных сообщений о потерях правительственных сил в районе Саламии нет.

В северной части региона в это время сирийская армия продолжает вести артиллерийский обстрел позиций боевиков, базирующихся в окрестностях Аль-Латамины. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)