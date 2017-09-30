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Новости Сирии
Минобороны РФ сообщило о провале наступления ИГ на востоке и западе Сирии
Весь мир
Сирия новости 30 сентября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна
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    Сирия новости 30 сентября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна

    19:30  30 Сентября 2017
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    Сирия новости 30 сентября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна

    Сирия, 30 сентября. Поддержка российских ВКС позволила САА окружить 1,5 тысячи террористов ИГ1 в Дейр эз-Зоре, 29 мирных жителей Африна арестованы бойцами YPG, бои между «Джейш аль-Ислам» и САА зафиксированы в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, поддерживают САА в борьбе с ИГ в Дейр эз-Зоре и Хомсе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и на севере Хомса, при поддержке ВКС РФ окружили 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Хаме и Ракке, противостоит САА в Дейр эз-Зоре.

    «Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА на востоке Дамаска.

    Курды: пополнили ряды YPG  в Алеппо 55 бойцами, арестовали 29 мирных жителей Африна.

    Сирия новости 30 сентября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 30 сентября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна

    На востоке провинции Дамаск продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными военизированными формированиями. Местный источник в Telegram (@SRNN2011) пишет, что артиллерия армии САР ведет обстрел укрепрайонов радикальных оппозиционеров в окрестностях населенного пункта Аль-Ашаари. Также сирийская армия ведет обстрел позиций боевиков в районе Айн Тарма Восточной Гуты. Telegram-канал (@SRNN2011) зафиксировал ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками «Джейш аль-Ислам» в районе Хоуш ад-Давахира. Кроме того, военный источник в Twitter (@Souria4Syrians) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) взяла под свой контроль населенный пункт Ум Адан.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 30 сентября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна

    ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям радикалов «Тахрир аш-Шам» на севере Алеппо. Российская авиация бомбардирует зоны дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 в районах поселений Анадан, Хрейтан, Кафр Хамра и Хан аль-Асаль.

    Ряды курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Алеппо пополнились 55 бойцами, сообщает на своем YouTube-канале информационное агентство ANHA. В это же время местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@snhr), что бойцы курдских отрядов ополчения арестовали 29 мирных жителей Африна. По данным автора публикации, дальнейшая судьба взятых под стражу сирийцев неизвестна.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 30 сентября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна

    На севере провинции Хомс боевики радикальной оппозиции открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Ашарифия. О столкновении между антиправительственными группировками и армией САР сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

    В восточной части региона продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»1. Ранее сообщалось, что при поддержке ВКС РФ солдаты армии САР отразили атаки радикальных исламистов в районах Эс-Сухне и Хамимы. Военный источник в социальной сети Twitter (@Souria4Syrians) сообщает, что на данный момент САА при поддержке российской авиации продолжает зачистку от оставшихся сил ИГ трассу Пальмира – Дейр эз-Зор.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 30 сентября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна

    Информационное агентство Deir Ezzor 24 сообщает в своем Twitter-аккаунте (@DeirEzzor24), что в районе Алтима на юго-западе Дейр эз-Зора зафиксированы ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС России, и «Исламским государством». В это же время на востоке региона эффективная работа российских ВКС позволила солдатам сирийской армии окружить 1,5 тысячи террористов «Исламского государства», вторгшихся из Ирака. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

    Также местные источники сообщают, что российские саперы разминировали два тоннеля террористов «Исламского государства», проложенных под трассой между городом Дейр эз-Зор и освобожденным недавно военным аэропортом.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 30 сентября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна

    Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» сообщает, что в районе зернохранилищ города Ракка радикальные исламисты убили выстрелом из противотанкового ракетного комплекса четырех бойцов Демократических сил Сирии (SDF).

    Ранее сообщалось, что в результате боестолкновений в квартале Аль-Нахда бойцам курдских отрядов ополчения удалось нейтрализовать 15 боевиков «Исламского государства». Отмечается, что под контролем альянса Демократические силы Сирии (SDF) находится около 90% территорий города Ракка.

    Провинция Хама

    Сирия новости 30 сентября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила 1,5 тысячи террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна

    На востоке провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку от террористов ИГ территорий в окрестностях Акербата. Вынужденные отступать со своих позиций радикальные исламисты заявляют, что в районе Саламии ими было убито 26 солдат армии САР, а также уничтожено два танка сирийской армии. Данная информация опубликована подконтрольным ИГИЛ1 информационным агентством «Аль-Амак». Официальных сообщений о потерях правительственных сил в районе Саламии нет.

    В северной части региона в это время сирийская армия продолжает вести артиллерийский обстрел позиций боевиков, базирующихся в окрестностях Аль-Латамины. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #дейр эз-зор #ракка #хомс #джейш аль-ислам
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 30 сентября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку от ИГ трассы Пальмира — Дейр эз-Зор, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ
    Сирия новости 30 сентября 12.30: «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Идлибе, ИГ продолжает обстрел Саламии
    Сирия новости 30 сентября 07.00: ИГ препятствует беженцам Дейр эз-Зора; «Джейш аль-Ислам» готовит атаку на «Ахрар аш-Шам»
    Сирия итоги за сутки на 30 сентября 06.00: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Ракке террористы ИГ расстреляли 28 бойцов SDF
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