Главные новости 30 сентября

В Избранное

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 30 сентября.

Санкции США против России могут продлиться десятилетия, заявил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России.

Концерн «АвтоВАЗ» представил машину, которая сможет штурмовать самое серьезное бездорожье. Автопроизводитель объявил о начале продаж новой модификации модели Lada 4x4 под названием Bronto. «АвтоВАЗ» представил самую «внедорожную» модификацию Lada 4x4.

Темпы и масштабы кадровых перестановок в правительствах российских регионов всецело зависят от решения президента РФ Владимира Путина. Число отставок губернаторов зависит от решения Путина — источник.

Заслуженная артистка России актриса «Табакерки» Наталия Журавлева умерла в возрасте 79 лет, сообщили пресс-службе студии. Заслуженная артистка России Журавлева скончалась на 80-м году жизни.

Сирия, 30 сентября. «Хайят Тахрир аш-Шам» планирует полностью захватить провинции Идлиб и Алеппо; у ИГ1 (запрещено в РФ) в Дейр эз-Зоре обнаружены снайперские винтовки стран НАТО и западные тепловизоры; «Джейш аль-Ислам» готовит атаку на «Ахрар аш-Шам» в провинции Дамаск. Сирия новости 30 сентября 07.00: ИГ препятствует беженцам Дейр эз-Зора; «Джейш аль-Ислам» готовит атаку на «Ахрар аш-Шам».

Сирия, 30 сентября. ВКС РФ наносят урон «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в РФ) в Идлибе, ИГ продолжает обстрел Саламии, ССА атаковала позиции САА в Эль-Кунейтре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 30 сентября 12.30: «Джебхат ан-Нусра»1 несет потери в Идлибе, ИГ продолжает обстрел Саламии.

В ходе серии досрочных отставок до 10 октября будут заменены от 8 до 11 глав регионов. Стало известно, кто из губернаторов будет отправлен в отставку до 10 октября.

Дорожное движение в центральной части Петербурга вечером 30-го сентября удалось нормализовать усилиями сотрудников ГИБДД и дорожных служб. ГИБДД и дорожные службы справились с пробкой в центре Петербурга.

Сирия, 30 сентября. ВКС РФ наносят точечные удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в провинции Алеппо, в Ракке террористы ИГ расстреляли 28 бойцов SDF, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 30 сентября 06.00: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, в Ракке террористы ИГ расстреляли 28 бойцов SDF.

Сирийские правительственные войска зачищают от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 окрестности трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор. Сирия: правительственные войска зачищают от ИГ окрестности трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.