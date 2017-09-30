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Новости Сирии
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Генерал САР рассказал, как Россия содействует урегулированию кризиса в Сирии
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    Генерал САР рассказал, как Россия содействует урегулированию кризиса в Сирии

    18:14  30 Сентября 2017
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    Генерал САР рассказал, как Россия содействует урегулированию кризиса в Сирии

    Дамаск, 30 сентября. Россия играет не только военную, но и дипломатическую и политическую роль в урегулировании сирийского кризиса, заявил бригадный генерал аль-Муджаз Абдель-Маджид Абдель-Хамид.

    Россия начала операцию ВКС в Сирии 30 сентября 2015 года по запросу Дамаска для ведения борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1

    «Российская политическая и дипломатическая позиция по Сирии, выразившаяся в применении вето шесть раз (в Совбезе ООН), не позволила США и НАТО нанести удар по стране», — сказал сирийский эксперт, его слова приводит РИА Новости. 

    Генерал САР рассказал, как Россия содействует урегулированию кризиса в Сирии

    Он также отметил организаторскую роль РФ в переговорах по урегулированию кризиса на площадках Астаны и Женевы. Россия оказывает военную, дипломатическую и политическую поддержку Сирии, а также регулярно поставляет гумпомощь нуждающимся жителям страны.

    «Россия проникла в сердца к почти всем сирийцам, когда стало ясно, что основная цель ее вмешательства — это прекращение кровопролития и создание условий для примирения сирийцев», — резюмировал он.

    Ранее Минобороны РФ обнародовало видео ударов ВКС РФ по инфраструктуре ИГИЛ1.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия
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