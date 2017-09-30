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Происшествия
Пять детей и двое взрослых отравились крысиным ядом на Ставрополье
Происшествия
Пять детей и двое взрослых отравились крысиным ядом на Ставрополье
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    Пять детей и двое взрослых отравились крысиным ядом на Ставрополье

    17:53  30 Сентября 2017
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    Пять детей и двое взрослых отравились крысиным ядом на Ставрополье

    Ставрополь, 30 сентября. Пять детей и двое взрослых отравились крысиным в поселке Тихий, расположенном в Буденовском районе Ставропольского края. В результате инцидента шесть человек пострадали, один из детей погиб.

    Пять детей и двое взрослых отравились крысиным ядом на Ставрополье

    «В поселке Тихий, Буденовского района произошло отравление крысиным ядом. В результате несчастного случая пострадали 7 человек, из которых двое взрослых и пятеро детей, четверо детей госпитализированы, один погиб», — отметили в региональном управлении МЧС России.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время криминалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

    Автор: Геннадий Плющев
    #дети #отравление #ставрополье #гибель #крысиный яд
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