Пять детей и двое взрослых отравились крысиным ядом на Ставрополье

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Ставрополь, 30 сентября. Пять детей и двое взрослых отравились крысиным в поселке Тихий, расположенном в Буденовском районе Ставропольского края. В результате инцидента шесть человек пострадали, один из детей погиб.

«В поселке Тихий, Буденовского района произошло отравление крысиным ядом. В результате несчастного случая пострадали 7 человек, из которых двое взрослых и пятеро детей, четверо детей госпитализированы, один погиб», — отметили в региональном управлении МЧС России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время криминалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.