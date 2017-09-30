Звезду фильма «Такси» внесли в базу украинского «Миротворца»

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Киев, 30 сентября. Популярный французский киноактер Сами Насери, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Такси», внесен в базу скандального сайта «Миротворец» из-за посещения российского Крыма.

В базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в Крым» внесен актер Сами Насери. Знаменитый француз прибыл в Крым, что приять участие в ялтинском фестивале кино «Я люблю мир», который стартует с 1 октября.

В симферопольском аэропорту таксисты приветствовали «коллегу» клаксоном. Крым стал частью России в 2014 году, когда подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к РФ.