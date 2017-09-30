Пушков оценил имиджевые риски России от санкций США

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Москва, 30 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, отметив, что «имиджевые риски» от санкций США для России нулевые.

Глава ЦСР Алексей Кудрин заявил ранее, что антироссийские санкции поставили Россию в один ряд с Ираном и КНДР, что чревато имиджевыми рисками. Сенатор Алексей Пушков не согласился с такой позицией, своим мнением он поделился в микроблоге Twitter.

«Имиджевые риски от санкций США, о которых говорит Кудрин, нулевые. Никто в мире не ставит Россию в один ряд с КНДР», — написал Пушков.

Здесь он добавил, что фикцию создали сами США.