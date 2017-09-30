Российские саперы разминировали два тоннеля ИГИЛ под трассой у Дейр эз-Зора

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Дамаск, 30 сентября. Российские саперы разминировали два тоннеля запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 под трассой у Дейр эз-Зора, сообщил источник в штабе операции.

Сводный отряд российских саперов обнаружил и провел работы по разминированию двух тоннелей, прокопанных боевиками ИГ1 и идущих под трассой между городом Дейр эз-Зор и местным аэродромом, пишет РИА Новости. По словам источника, найденной взрывчатки было бы достаточно, чтобы подорвать дорогу.

Напомним, что сирийские военные при поддержке самолетов ВКС РФ 5 сентября прорвали блокаду Дейр эз-Зора с западного направления. Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены кадры ударов по позициям ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.