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Донбасс сегодня: в ДНР опровергли обвинения в обстрелах, «оплошность» штаба АТО, пустые склады ВСУ
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    Донбасс сегодня: в ДНР опровергли обвинения в обстрелах, «оплошность» штаба АТО, пустые склады ВСУ

    17:43  30 Сентября 2017
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    Донбасс сегодня: в ДНР опровергли обвинения Жебривского, «оплошность» штаба АТО, пустые склады ВСУ

    Донбасс, 30 сентября. В ДНР сообщают о жертвах обстрелов ВСУ среди гражданского населения. Украинские военные готовятся к наступлению по всей линии фронта. Жебривский и штаб АТО фабрикуют обвинения против донецких ополченцев. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Неделя «перемирия» в цифрах

    В очередной раз ДНР и ЛНР констатируют отсутствие у украинских силовиков какого-либо желания выполнять минские соглашения и соблюдать начавшее действовать в конце августа «школьное перемирие».

    Всего за минувшую неделю по 38 населенным пунктам республик Донбасса было выпущено около 700 артиллерийских и танковых снарядов, а также мин различного калибра. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 227 раз.

    Донецкое направление

    В результате обстрелов и вооруженных провокаций ВСУ и Нацгвардии было частично разрушено 25 домостроений в Донецке, Коминтерново, Докучаевске и Ясиноватой. Ранения получил один мирный житель и один военнослужащий ВС ДНР. Один защитник республики погиб при исполнении воинского долга.

    За неделю по 38 населенным пунктам Донбасса было выпущено около 700 артиллерийских и танковых снарядов

    Луганское направление

    В большинстве своем огонь по территории населенных пунктов ЛНР велся из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различного типа, также применялись штатные вооружения боевых машин пехоты. Иногда обстрелы производились с применением минометов калибром 82 мм. К счастью, агрессивные действия ВСУ не повлекли за собой жертв из числа военных и гражданского лиц.

    ВСУ усиливают линию фронта

    Согласно данным военной разведки ДНР и ЛНР, ВС Украины продолжают стягивать тяжелую технику к линии разграничения. При этом украинские армейцы даже не особо стараются скрыть свои действия от международных наблюдателей. В отчетах ОБСЕ за две прошедшие недели отмечено отсутствия более 150 единиц украинской боевой техники в местах хранения.

    Недостача техники на армейских складах может свидетельствовать о подготовке военно-политическим руководством Украины полномасштабного наступления по всей линии фронта. Основную массу перемещенной военной техники составляет дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня, танки и крупнокалиберные минометы.

    ДНР опровергла заявление Жебривского

    28 сентября руководитель контролируемой украинскими войсками части Донецкой области Павел Жебривский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook об обстреле ВС ДНР района КПВВ Майорск и села Жованка.

    По информации донецкого оперативного командования, огонь защитники ДНР не открывали. Напомним, что в указанном районе дислоцируются подразделения 128 огпбр ВСУ, устроившие подобную провокацию неделей ранее. Неподалеку от позиций 128 огпбр ВСУ располагаются части батальона «Айдар», также замеченные в проведении военных провокаций.

    Павел Жебривский

    Штаб АТО фабрикует информацию

    В утренней видео-сводке от штаба АТО за 29 сентября 2017 года «наглядно демонстрируется» обстрел террористами ДНР» подконтрольных Украине населенных пунктов Донецкой области.

    Действительно, на заднем фоне в видеоролике слышны танковые и минометные выстрелы. Тем не менее сводка призвана зафиксировать ситуацию на 6 часов утра 29 сентября. Опубликована же она была еще 28 сентября. Данная «оплошность» указывает на постановочный характер материала, отмечают в военном командовании ДНР. Скорее всего, резюмируют донецкие военные, ради создания хорошей картинки руководители штаба АТО заблаговременно устроили фейковый обстрел подконтрольных себе территорий.

    Видео-сводку от 29 сентября в штабе АТО опубликовали 28-го

    Автор: Николай Романенко
    #днр #ато #всу #донбасс #украина #лнр #обстрелы
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