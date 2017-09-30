Донбасс сегодня: в ДНР опровергли обвинения в обстрелах, «оплошность» штаба АТО, пустые склады ВСУ

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Донбасс, 30 сентября. В ДНР сообщают о жертвах обстрелов ВСУ среди гражданского населения. Украинские военные готовятся к наступлению по всей линии фронта. Жебривский и штаб АТО фабрикуют обвинения против донецких ополченцев. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Неделя «перемирия» в цифрах

В очередной раз ДНР и ЛНР констатируют отсутствие у украинских силовиков какого-либо желания выполнять минские соглашения и соблюдать начавшее действовать в конце августа «школьное перемирие».

Всего за минувшую неделю по 38 населенным пунктам республик Донбасса было выпущено около 700 артиллерийских и танковых снарядов, а также мин различного калибра. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 227 раз.

Донецкое направление

В результате обстрелов и вооруженных провокаций ВСУ и Нацгвардии было частично разрушено 25 домостроений в Донецке, Коминтерново, Докучаевске и Ясиноватой. Ранения получил один мирный житель и один военнослужащий ВС ДНР. Один защитник республики погиб при исполнении воинского долга.

Луганское направление

В большинстве своем огонь по территории населенных пунктов ЛНР велся из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различного типа, также применялись штатные вооружения боевых машин пехоты. Иногда обстрелы производились с применением минометов калибром 82 мм. К счастью, агрессивные действия ВСУ не повлекли за собой жертв из числа военных и гражданского лиц.

ВСУ усиливают линию фронта

Согласно данным военной разведки ДНР и ЛНР, ВС Украины продолжают стягивать тяжелую технику к линии разграничения. При этом украинские армейцы даже не особо стараются скрыть свои действия от международных наблюдателей. В отчетах ОБСЕ за две прошедшие недели отмечено отсутствия более 150 единиц украинской боевой техники в местах хранения.

Недостача техники на армейских складах может свидетельствовать о подготовке военно-политическим руководством Украины полномасштабного наступления по всей линии фронта. Основную массу перемещенной военной техники составляет дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня, танки и крупнокалиберные минометы.

ДНР опровергла заявление Жебривского

28 сентября руководитель контролируемой украинскими войсками части Донецкой области Павел Жебривский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook об обстреле ВС ДНР района КПВВ Майорск и села Жованка.

По информации донецкого оперативного командования, огонь защитники ДНР не открывали. Напомним, что в указанном районе дислоцируются подразделения 128 огпбр ВСУ, устроившие подобную провокацию неделей ранее. Неподалеку от позиций 128 огпбр ВСУ располагаются части батальона «Айдар», также замеченные в проведении военных провокаций.

Штаб АТО фабрикует информацию

В утренней видео-сводке от штаба АТО за 29 сентября 2017 года «наглядно демонстрируется» обстрел террористами ДНР» подконтрольных Украине населенных пунктов Донецкой области.

Действительно, на заднем фоне в видеоролике слышны танковые и минометные выстрелы. Тем не менее сводка призвана зафиксировать ситуацию на 6 часов утра 29 сентября. Опубликована же она была еще 28 сентября. Данная «оплошность» указывает на постановочный характер материала, отмечают в военном командовании ДНР. Скорее всего, резюмируют донецкие военные, ради создания хорошей картинки руководители штаба АТО заблаговременно устроили фейковый обстрел подконтрольных себе территорий.