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Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии
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    Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

    16:59  30 Сентября 2017  /обновлено: 17:13  30 Сентября 2017
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    Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

    Москва, 30 сентября. Министерство обороны России опубликовало видео ударов ВКС РФ по боевикам запрещенных в России группировок «Джебхат-ан-Нусры» и ИГ1 в Сирии.  

    Минобороны РФ обнародовало 12-ти секундное видео ударов по позициям ИГ и «Джебхат-ан-Нусры» в САР.  Ранее в оборонном ведомстве сообщили о провальных попытках наступления со стороны террористов.

    Самолеты ВКС РФ пресекли вылазки боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зор. В ведомстве отметили, что в период с 19 по 29 сентября террористы потеряли убитыми 2 359 человек, порядка 2,7 тысячи боевиков получили ранения, массово ликвидируется военная техника и транспорт ИГИЛ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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