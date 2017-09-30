Семьи погибших в ДТП под Калининградом получили помощь

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Калининград, 30 сентября. Три семьи погибших в ДТП в Калининградской области получили средства от благотворительного центра «Верю в чудо», сообщила глава организации София Лагутинская.

Крупное ДТП произошло 22 сентября возле населенного пункта Солдатово в Калининградской области. В результате столкновения внедорожник и микроавтобуса погибли семь человек, девять были срочно госпитализированы с травмами. Водитель кроссовера был арестован до 23 ноября, правоохранительные органы ведут расследование инцидента. Благотворительная организация собрала порядка 450 тысяч рублей, которые будут разделены между семьями погибших.