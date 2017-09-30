Сирия купит у России 3 миллиона тонн пшеницы: почему российская помощь сейчас особенно важна сирийскому народу

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Агентство Reuters со ссылкой на министра внутренней торговли Сирии Абдаллу аль-Гарби сообщает, что Россия и официальный Дамаск заключили контракт на поставку 3 миллионов тонн пшеницы в течение следующих трех лет.

«Мы подписали трехлетний контракт и пытаемся обеспечить для него кредитное финансирование с российской стороны. Мы импортируем в этом году около 1,7 миллиона тонн [пшеницы] из России», — заявил сирийский министр внутренней торговли.

Автор публикации также отметил, что американские и европейские санкции и замораживание активов в отношении Сирии затрудняли работу некоторых торговых домов с официальным Дамаском, в то время как торговля с Россией не влечет за собой никаких проблем.

В публикации сообщается, что Россия в 2016-2017-м годах поставила в Сирию 125,2 тысячи тонн пшеницы. До начала вооруженного конфликта Сирия могла самостоятельно производить в год до 4 миллионов пшеницы, из которых полтора миллиона тонн шли на экспорт. Но боевые действия нанесли существенный вред фермам, мельницам, пекарням и прочим объектам сельскохозяйственной инфраструктуры по всей стране, а многие сельскохозяйственные регионы были захвачены боевиками. По заявлениям Аль-Гарби, в этом году Дамаск собрал только 350 000 тонн пшеницы.

Однако недавние военные успехи, одержанные сирийскими войсками при поддержке ВКС РФ, восстановили правительственный контроль над плодородными землями в провинциях Дейр эз-Зор, Ракка и Алеппо, и правительство ожидает удвоить свой сбор пшеницы и хлопка в следующем году.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал эти соглашения очень существенной помощью сирийскому народу в той сложной ситуации, в которой оказалась страна:

«Я неоднократно бывал в Сирии после начала конфликта, последний раз — в конце 2016-го года, и лично видел разрушения инфраструктуры Сирии. Хотя надо отдать должное сирийскому руководству и сирийцам, несмотря на сложные условия войны, разрушений, связанных с военными действиями, экономика Сирии живет и, я бы сказал, развивается. Например, в той части Алеппо, которая контролировалась сирийской армией, несмотря на военные действия, которые там происходили, продолжали работать предприятия легкой промышленности, выпуская и одежду, и обувь, и предметы первой необходимости, чему я был свидетелем сам».

Но, по мнению нашего собеседника, Сирии необходима поддержка и, в том числе, в виде поставок сельхозпродукции:

«Зерно — это то, в чем нуждается Сирия. Сирия нуждается также в горюче-смазочных материалах и во всем комплексе переработки нефти. Это тоже из России во многом поступает. Эта помощь — основа того, почему Сирия сейчас не склонилась, можно так сказать, перед радикальным исламизмом, продолжает бороться и одерживать победы. Поэтому, конечно, российская поддержка и помощь — это очень важная составляющая в борьбе сирийского народа с террористами».

Эксперт еще раз сослался на свою последнюю поездку в САР:

«Мы встречались с премьер-министром Сирии и он нам рассказывал, что у сирийского руководства уже существуют планы восстановления сирийской экономики и инфраструктуры, разрушенной войной. И возлагается, в общем-то, надежда на поддержку России, российских фирм. Уже неоднократно говорилось, что сирийская сторона будет давать всяческие привилегии российским финансовым и экономическим структурам, которые займутся восстановлением сирийской экономики после завершения военных действий».

И хотя это вопрос будущего, эксперт отметил, что уже сейчас Россия — это наиважнейший партнер Сирии в поддержке функционирования сирийской экономики, чтобы Сирия жила и могла продолжить борьбу.