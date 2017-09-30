Ученые доказали, что геймеры лучше усваивают и анализируют информацию

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Москва, 30 сентября. Люди, увлекающиеся видеоиграми, лучше запоминают и анализируют информацию. К такому выводу пришла группа исследователей из Рурского университета Бохума после проведения эксперимента.

Ученые собрали две группы, состоящие из геймеров, а также людей, которые не интересуются играми, и предложили им пройти тест. Участники эксперимента должны были дать прогноз погоды, посмотрев на карточки, и заполнить анкету. Оказалось, что участники исследования, которые увлекались видеоиграми, успешнее справились с задачей.

«Наше исследование показывает, что геймеры быстрее анализируют ситуацию, делают выводы и разбивают факты по категориям, в особенности — в ситуациях с высокой неопределенностью исхода», — отметила автор исследования Сабина Шенк.

По ее словам, видеоигры развивают гиппокамп — участок мозга, ответственный за память.