Новости США: Маккейн требует от Трампа санкций, Тиллерсон обращается к курдам

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США, 30 сентября. Эксперты утверждают, что налоговая реформа Трампа будет выгодна только самым богатым американцам. Сенатор Маккейн призывает президентскую администрацию ускорить реализацию санкций против России. Рекс Тиллерсон отказался признавать референдум в Иракском Курдистане. Последние новости США — в материале Федерального агентства новостей.

Налоговая реформа

The Washington Post критикует налоговую реформу Трампа. Издание утверждает, что налоговый план, продвигаемый Республиканской партией через Конгресс США, будет выгоден только одному проценту богатейших американцев. Делается это со ссылкой на новейшее исследование группы беспартийных экономических экспертов.

Если республиканцам удастся осуществить свою реформу, то для большинства американцев ничего существенным образом не изменится, продолжает WP. В среднем к 2027 году налоги для американцев снизятся всего на 1700 долларов.

Маккейн пишет Трампу

Трамп не торопится реализовать российские, иранские, и северокорейские санкции, заявляют в своем совместном коммюнике американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Карден. Прошло уже два месяца после подписания нового законопроекта об ограничительных мерах в отношении этих стран, а президент США так и не взялся за дело.

«Сейчас, когда крайние сроки приближаются, чрезвычайно важно, чтобы ваша администрация реализовала этот закон, направленный на поддержку и защиту американских интересов!» — взывают сенаторы к Трампу.

Тиллерсон против курдов

Госсекретарь Рекс Тиллерсон суммировал позицию США по поводу референдума о независимости Иракского Курдистана. По словам глава Госдепа, плебисцит иракских курдов является незаконным, и Вашингтон не намерен признавать его результаты. Заявление Тиллерсона последовало сразу за запретом иракских властей на международные перелеты в районы, контролируемые региональным правительством Курдистана. Напомним, что почти 93% проголосовали за создание независимого государства на севере Ирака.

«Соединенные Штаты не признают […] односторонний референдум », — заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Эпидемия в Гаване

Значительное число дипломатических работников было эвакуировано из посольства США в Гаване, сообщает New York Times. Причина эвакуации — эпидемия неизвестной болезни, угрожающая местным сотрудникам американского дипломатического ведомства. На данный момент сообщается о 21 заболевшем. Среди симптомов болезни отмечаются потеря слуха и ухудшение когнитивных способностей.

США забыли об Австралии

Уже целый год должность американского посла в Австралии остается вакантной. Согласно новостному ресурсу ABC, австралийцы начинают задаваться вопросом: не забыл ли о них Вашингтон?

Ким Бизли (Kim Beazley), бывший посол Австралии в США, также считает эту ситуацию необычной, особенно на фоне растущего напряжения в Южно-Азиатском регионе.

Одни дома

Эрин Ли Мак (Erin Lee Macke), 30-летняя мать четырех детей, была арестована за то, что оставила своих детей без присмотра. Как сообщает газета The Des Moine Register, Мак на 11 дней улетела в Германию, оставив своих четырех детей одних дома. После возврашщения в США ей были предъявлены обвинения в связи с родительской безответственностью. По данным СМИ, преступление Эрин Мак усугубляет то, что, оставив своих детей в одиночестве, она также не потрудилась убрать имеющееся в доме оружие в недоступное для них место.