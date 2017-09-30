Си Цзиньпин рассказал, как Китай и США должны решать разногласия

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Пекин, 30 сентября. Все чувствительные вопросы между КНР и Вашингтоном необходимо решать путем диалога с учетом интересов двух стран, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.



Председатель КНР Си Цзиньпин принял главу Госдепартамента США Тиллерсона 30 сентября. Встреча состоялась в Доме народных собраний в Пекине. Американский дипломат также встретился с китайским коллегой Ван И и членом Госсовета КНР Ян Цзечи. В ходе переговоров Си Цзиньпин прокомментировал, каким образом США и Китаю необходимо выстраивать свои отношения.

«Мы должны разрешать разногласия и чувствительные вопросы между двумя странами посредством диалога и консультаций на основе уважения интересов и опасений обеих сторон», — отметил председатель КНР.

Он также призвал к стабильному двустороннему диалогу и партнерству, к поощрению дружественных обменов.