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Политика
В Минобороны РФ посоветовали уволить начальника Генштаба Украины за профнепригодность
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    В Минобороны РФ посоветовали уволить начальника Генштаба Украины за профнепригодность

    16:06  30 Сентября 2017
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    Вооруженные силы Украины

    Москва, 30 сентября. Министерство обороны РФ обвинило украинское военное командование в профнепригодности после заявления начальника Генштаба ВСУ о российских войсках, оставшихся в Белоруссии после совместных учений.  

    «Заявление о «спрятанных» российских войсках в Белоруссии демонстрирует всю глубину деградации генштаба Украины и профнепригодности его руководителя. Абсолютное невладение оперативной обстановкой повод для немедленного увольнения такого начальника генштаба», — отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    Глава Генштаба Украины Виктор Муженко

    Он предположил, что снижение профессионального уровня украинских военных может быть связано с попыткой Киева перейти на стандарты НАТО.

    Напомним, что ранее глава Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что Россия оставила часть своих военных на территории Белоруссии после завершения учений «Запад-2017».

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #всу #белоруссия #украина #конашенков #муженко #запад-2017 #войска
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