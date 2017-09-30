В Минобороны РФ посоветовали уволить начальника Генштаба Украины за профнепригодность

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Москва, 30 сентября. Министерство обороны РФ обвинило украинское военное командование в профнепригодности после заявления начальника Генштаба ВСУ о российских войсках, оставшихся в Белоруссии после совместных учений.

«Заявление о «спрятанных» российских войсках в Белоруссии демонстрирует всю глубину деградации генштаба Украины и профнепригодности его руководителя. Абсолютное невладение оперативной обстановкой повод для немедленного увольнения такого начальника генштаба», — отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он предположил, что снижение профессионального уровня украинских военных может быть связано с попыткой Киева перейти на стандарты НАТО.

Напомним, что ранее глава Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что Россия оставила часть своих военных на территории Белоруссии после завершения учений «Запад-2017».