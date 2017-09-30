В ЛНР назвали причину гибели украинского патруля у границы с РФ

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Луганск, 30 сентября. Двое сотрудников Госпогранслужбы Украины погибли при подрыве на собственном минном поле, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Марочко рассказал об инциденте около российской границы, где подорвались двое сотрудников украинской Госпогранслужбы.

«Зная паранойю украинских властей, пугающих всех нападением из РФ, всю границу усыпали минами, — объяснил представитель военного ведомства ЛНР. — Инспектор и участковый инспектор пограничной службы при несении службы зашли на собственное минное поле и погибли на месте».

Он отметил, что украинские подразделения решили скрыть реальные факты произошедшего и представили эту трагедию как действия диверсионно- разведывательной группы.