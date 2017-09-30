Сотрудник «Пулково», из-за которого пострадал ребенок, дал признательные показания

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Санкт-Петербург, 30 сентября. Сотрудник аэропорта Петербурга, ответственный за проведение работ по ремонту, задержан и допрошен.

Начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» задержан по делу о падении женщины и годовалого ребенка с трапа в «Пулково», сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В ходе допроса подозреваемые дал признательные показания. Как пояснили в пресс-службе ведомства, трап неоднократно ремонтировался и есть основания полагать, что ремонт был некачественным.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

СК также возбудил еще два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по статьям «Недоброкачественный ремонт транспортных средств»и «Халатность».