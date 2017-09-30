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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ окружает 1,5 тысячи боевиков ИГ в Дейр эз-Зоре
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    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ окружает 1,5 тысячи боевиков ИГ в Дейр эз-Зоре

    15:50  30 Сентября 2017  /обновлено: 16:00  30 Сентября 2017
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    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ окружает 1,5 тысячи боевиков ИГ в Дейр эз-Зоре

    Дамаск, 30 сентября. Сирийские войска при поддержке ВКС РФ завершают окружение 1,5 тысяч боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, вторгшихся из Ирака, заявили в Минобороны России.

    Спикер Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что сирийские войска при поддержке ВКС РФ завершают окружение полутора тысяч боевиков ИГИЛ1 на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Представитель российского оборонного ведомства отметил, что террористы вторглись в Сирию из Ирака.

    Конашенков добавил, что попытки наступления ИГИЛ и «Джебхат ан- Нусры» (группировка также запрещена в России) были провальными.

    «Террористические группировки ИГИЛ и «ан-Нусра» понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев», — резюмировал высокопоставленный военный.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #иг #минобороны рф
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