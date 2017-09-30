ВКС РФ уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков

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Москва, 30 сентября. ВКС России в период с 19 по 29 сентября уничтожили в Сирии более 2,3 тыс. боевиков, 400 из которых были выходцами из РФ и стран СНГ. Об этом в субботу сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В результате точных ракетно-авиационных ударов ВКС России с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2359 боевиков убитыми и около 2,7 тысячи ранеными», — отметил он.

Среди убитых боевиков были 16 полевых командиров разных уровней. Кроме того, ВКС РФ уничтожили 51 склад с боеприпасами и большое количество военной техники террористов, в том числе 27 танков, 67 опорных пунктов, 21 установка РСЗО, 149 машин с пулеметами ДШК, а также 17 «джихад-мобилей».

Напомним, ВКС РФ оказывают помощь армии Сирии в борьбе с терроризмом ровно два года — операция началась 30 сентября 2015 года.

Российская авиация также уничтожила 67 опорных пунктов террористов, 27 танков, 21 установку систем залпового огня, 17 заминированных автомобилей и 51 склад с боеприпасами.