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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе КНР
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    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе КНР

    16:01  30 Сентября 2017
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    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе КНР

    Пекин, 30 сентября. Серия сильных подземных толчков магнитудой 5,4 была зафиксирована в Китае. Землетрясение произошло на юго-западе страны, в провинции Сычуань.

    Специалисты Китайского сейсмологического центра сообщили, что очаг природного катаклизма находился на глубине примерно 13 километров. Ученые смогли зафиксировать толчки в субботу в 14.14 по местному времени (09.14 мск).

    На данный момент ничего не известно о погибших, пострадавших или разрушениях в районе города Гуанъюань. Специалисты считают, что очаг землетрясения располагался недалеко от этого населенного пункта. 

    Автор: Алексей Громов
    #китай #землетрясение
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