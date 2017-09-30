Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе КНР

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Пекин, 30 сентября. Серия сильных подземных толчков магнитудой 5,4 была зафиксирована в Китае. Землетрясение произошло на юго-западе страны, в провинции Сычуань.

Специалисты Китайского сейсмологического центра сообщили, что очаг природного катаклизма находился на глубине примерно 13 километров. Ученые смогли зафиксировать толчки в субботу в 14.14 по местному времени (09.14 мск).

На данный момент ничего не известно о погибших, пострадавших или разрушениях в районе города Гуанъюань. Специалисты считают, что очаг землетрясения располагался недалеко от этого населенного пункта.