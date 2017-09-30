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Новости Сирии
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Украина
Порошенко поручил правительству подготовиться к празднованию годовщины «евромайдана»
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    Порошенко поручил правительству подготовиться к празднованию годовщины «евромайдана»

    18:25  30 Сентября 2017
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    Порошенко поручил правительству подготовиться к празднованию годовщины «евромайдана»

    Киев, 30 сентября. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании годовщины начала акций протеста в Киеве.

    Как сообщает пресс-служба президента, указом «О праздновании в 2017 году Дня достоинства и свободы» правительству поручено организовать рабочую группу и подготовить программу праздничных мероприятий.

    По всей стране в этот день будут «чествовать гражданский подвиг участников «оранжевой революции» и «революции достоинства», сообщается в заявлении пресс-службы. К торжественным мероприятиям поручено привлечь и участников военной операции в Донецкой и Луганской областях. 

    21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы, более известный в народе как день «евромайдана». Именно в этот день в 2013 году началась акция протеста сторонников евроинтеграции. Результатом столкновений силовиков и радикалов стали человеческие жертвы: более 100 погибших с обеих сторон.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #порошенко #евромайдан
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