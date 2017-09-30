В Великобритании успешно испытали двигатель для сверхзвукового автомобиля

В Избранное

Лондон, 30 сентября. Британские инженеры успешно испытали реактивный двигатель, который планируется установить на первый в мире сверхзвуковой автомобиль Bloodhound SCC. Испытания прошли в аэропорту Ньюки-Корнуол на юго-западе Англии.

Двигатель Rolls-Royce обычно используется при производстве истребителей Eurofighter Typhoon. Он позволит машине разогнаться до 1600 км в час, что в 1,4 раза превосходит скорость звука. Первые испытания автомобиля в каркасе планируется провести на специальной трассе в Южной Африке. Основные испытания запланированы на 2019 год, сообщает Телеканал 360.